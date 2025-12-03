Nikolaustag und zweiter Advent: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und Umgebung

Die Weihnachtsmeile in der Elsteraue, das Weihnachtsmännertreffen in Auerbach und die Pyramiden-Weihnacht in Kürbitz gehören traditionell zu den Besuchermagneten in der Adventszeit.

Plauen: Das Programm auf dem größten Weihnachtsmarkt im Vogtland ist auch am zweiten Advent in vollem Gange. Schon am Freitag um 16 Uhr zeigt der Tanzclub White Magpie auf der Bühne am Altmarkt, wie der Paartanz Squaredance richtig funktioniert. Und der 1. FC Ranch lockt mit einer professionellen Tanzvorführung Besucher ab 17 Uhr an. Ein...