  • Noch sieben Tage bis zur Eröffnung: Das ist dieses Jahr neu auf dem Plauener Weihnachtsmarkt

Der Plauener Altmarkt präsentiert sich bereits weihnachtlich. Der Weihnachtsmarkt wird am Dienstag eröffnet.
Der Plauener Altmarkt präsentiert sich bereits weihnachtlich. Der Weihnachtsmarkt wird am Dienstag eröffnet. Bild: Ellen Liebner
Rico Schramm und Susann Teucher machen ihre Fischhütte startklar. Neben Lachsflammkuchen, Fischsemmeln und geräucherter Forelle wird es diesmal auch Backfisch geben.
Rico Schramm und Susann Teucher machen ihre Fischhütte startklar. Neben Lachsflammkuchen, Fischsemmeln und geräucherter Forelle wird es diesmal auch Backfisch geben. Bild: Ellen Liebner
Das ist neu: Im Rathausinnenhof lädt in den nächsten Wochen die Almhütte zum Besuch ein. Sie bleibt auch nach dem Weihnachtsmarkt noch ein Stück geöffnet.
Das ist neu: Im Rathausinnenhof lädt in den nächsten Wochen die Almhütte zum Besuch ein. Sie bleibt auch nach dem Weihnachtsmarkt noch ein Stück geöffnet. Bild: Ellen Liebner
Der Blick von oben. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes war am Dienstag weit vorangeschritten.
Der Blick von oben. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes war am Dienstag weit vorangeschritten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Noch sieben Tage bis zur Eröffnung: Das ist dieses Jahr neu auf dem Plauener Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Spannung steigt: Was erwartet die Besucher des größten Weihnachtsmarktes im Vogtland? Es gibt neue Händler, neue Angebote für Familien und Kinder und mehr Buden als in den Vorjahren.

Der Countdown läuft. Bis zur Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes am nächsten Dienstag sind es nur noch wenige Tage. Inzwischen ist der Aufbau des größten Weihnachtsmarktes im Vogtland weit vorangeschritten. Die Buden stehen, der große Weihnachtsbaum hat seine Lichterketten bekommen. Weiteres Tannengrün wurde am Dienstag geliefert,...
