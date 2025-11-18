Noch sieben Tage bis zur Eröffnung: Das ist dieses Jahr neu auf dem Plauener Weihnachtsmarkt

Die Spannung steigt: Was erwartet die Besucher des größten Weihnachtsmarktes im Vogtland? Es gibt neue Händler, neue Angebote für Familien und Kinder und mehr Buden als in den Vorjahren.

Der Countdown läuft. Bis zur Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes am nächsten Dienstag sind es nur noch wenige Tage. Inzwischen ist der Aufbau des größten Weihnachtsmarktes im Vogtland weit vorangeschritten. Die Buden stehen, der große Weihnachtsbaum hat seine Lichterketten bekommen. Weiteres Tannengrün wurde am Dienstag geliefert,... Der Countdown läuft. Bis zur Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes am nächsten Dienstag sind es nur noch wenige Tage. Inzwischen ist der Aufbau des größten Weihnachtsmarktes im Vogtland weit vorangeschritten. Die Buden stehen, der große Weihnachtsbaum hat seine Lichterketten bekommen. Weiteres Tannengrün wurde am Dienstag geliefert,...