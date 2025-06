Nonstop zu Fuß und ohne Schlaf von Berlin nach Plauen: Was Extremsportlerin Christin Ziehr bei ihrem laufenden Weltrekordversuch gerade plagt

Die 38-jährige Vogtländerin hat nach dem Start am Dienstagmorgen von geplanten 342 Kilometern bereits fast die Hälfte hinter sich. Wo sie sich gerade befindet und was sie am Mittwoch im Sat1-Frühstücksfernsehen verraten hat.

Seit dem Start am Dienstagfrüh am Brandenburger Tor in Berlin läuft und läuft Christin Ziehr. 342 Kilometer will die Vogtländerin von der Hauptstadt bis in ihre Heimatstadt Plauen nonstop zu Fuß zurücklegen. Das wäre Weltrekord und selbst für die 38-jährige Ultrawander-Weltmeisterin ein neues Husarenstück. Seit dem Start am Dienstagfrüh am Brandenburger Tor in Berlin läuft und läuft Christin Ziehr. 342 Kilometer will die Vogtländerin von der Hauptstadt bis in ihre Heimatstadt Plauen nonstop zu Fuß zurücklegen. Das wäre Weltrekord und selbst für die 38-jährige Ultrawander-Weltmeisterin ein neues Husarenstück.