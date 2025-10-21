Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nur 15 Tage Urlaub und 1,64 Mark Stundenlohn: So erging es vogtländischen Textilarbeiterinnen

Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke.
Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke. Bild: Ellen Liebner
Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke.
Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nur 15 Tage Urlaub und 1,64 Mark Stundenlohn: So erging es vogtländischen Textilarbeiterinnen
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Textilindustrie im Vogtland – sie ist undenkbar ohne die vielen Frauen, die in der Branche tätig waren. Auf sie richtet sich jetzt der Blick in einer spannenden Ausstellung in der Fabrik der Fäden. Die Macher suchen Zeitzeugen.

Das Vogtlandmuseum Plauen hat in der Fabrik der Fäden eine neue sehenswerte Sonderschau mit dem Titel „Einblicke: Textile Arbeitswelten aus sozialer Sicht – Frauenarbeit und Kinderbetreuung“ eröffnet. Bei der kann man nicht nur hinschauen, sondern sich auch ausprobieren. Bei manch einem Gast dürften zudem Erinnerungen an die eigene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
13.09.2025
2 min.
Textile Schnitzeljagd in Sachsen: „Fabrik der Fäden“ in Plauen ist dabei
Ulrike Schempp hat acht Buttons. Die Professorin für Textiltechnik läuft aber außer Konkurrenz.
Die „Fabrik der Fäden“ und weitere Museen laden zu einer textilen Schatzsuche ein. Limitierte Beutel und persönliche Buttons machen den Unterschied. Was erwartet die schnellsten Sammler?
Uwe Selbmann
30.08.2025
3 min.
Bombardierung Plauens vor mehr als 80 Jahren: Wegen großer Nachfrage gibt es weitere Vorträge – wo es jetzt Tickets dafür gibt
Blick in die Plauener Forststraße nach der Bombardierung der Stadt.
Aus Anlass von 80 Jahren Kriegsende organisierte das Vogtlandmuseum in diesem Jahr bereits mehrere Veranstaltungen zum Thema, die aber alle schnell ausgebucht waren. Bald besteht wieder Gelegenheit.
Peter Albrecht
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel