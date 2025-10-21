Nur 15 Tage Urlaub und 1,64 Mark Stundenlohn: So erging es vogtländischen Textilarbeiterinnen

Die Textilindustrie im Vogtland – sie ist undenkbar ohne die vielen Frauen, die in der Branche tätig waren. Auf sie richtet sich jetzt der Blick in einer spannenden Ausstellung in der Fabrik der Fäden. Die Macher suchen Zeitzeugen.

Das Vogtlandmuseum Plauen hat in der Fabrik der Fäden eine neue sehenswerte Sonderschau mit dem Titel „Einblicke: Textile Arbeitswelten aus sozialer Sicht – Frauenarbeit und Kinderbetreuung" eröffnet. Bei der kann man nicht nur hinschauen, sondern sich auch ausprobieren. Bei manch einem Gast dürften zudem Erinnerungen an die eigene...