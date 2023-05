Oberlosa: Zenner muss Konflikt befrieden

In Plauen tut sich was. Die ehrgeizigen Großprojekte kommen gut voran: die Sporthalle am "Lessing", die Neue Elsterbrücke, die Hempelsche Fabrik und das Weisbachsche Haus, um nur einige positive Beispiele zu nennen. Auch beim Lieblingsprojekt von Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU), der Erweiterung des Stadtbades, geht's jetzt los. Schöne neue...