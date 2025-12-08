Öffnungszeiten von Kundeneinrichtungen im Verkehrsverbund Vogtland am Dienstag eingeschränkt

Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn, Center am Oberen Bahnhof in Plauen und Auerbach sowie das VVV-Servicetelefon sind betroffen.

Am Dienstag gelten für Kundeneinrichtungen im Verkehrsverbund Vogtland (VVV) aufgrund einer internen Veranstaltung geänderte Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten. Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn am Tunnel bleibt von 9 bis 11.30 Uhr geschlossen. Das Center des VVV am Oberen Bahnhof in Plauen hat an dem Tag von 7.30 bis 12.30 Uhr...