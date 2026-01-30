Österreichisches Motorsportteam präsentiert seine neuen Rennautos im Vogtland

Plauen
In einer unscheinbaren Halle bei Plauen bereitet sich ein internationales Motorsportteam auf die neue Saison vor – und steht dabei vor einer besonderen Herausforderung.
Das österreichische Eastalent-Motorsportteam hat am Freitag in Neuensalz bei Plauen sein neues Team und die Fahrzeuge für die kommende Saison präsentiert. In einer unscheinbaren Halle eines Gewerbeparks, umgeben von Feldern und einem kleinen Wäldchen, bereitet sich der Rennstall auf den nächsten Schritt seiner noch jungen Geschichte vor.
