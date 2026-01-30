Österreichisches Motorsportteam präsentiert seine neuen Rennautos im Vogtland

MENÜ
Die Eastalent-Fahrer Markus Winkelhock, Simon Reicher und Christopher Haase (von links) an ihrem neuen Dienstfahrzeug, einem Audi R8 LMS evo II.
Teamchef Peter Reicher ist Bauunternehmer aus Oberösterreich. Er hat das Rennsportteam Eastalent 2021 gegründet, das seine Werkstatt im vogtländischen Neuensalz hat.
Das Eastalent-Team gewann vor zwei Jahren das 24-Stunden-Rennen von Dubai.
Die Eastalent-Fahrer Markus Winkelhock, Simon Reicher und Christopher Haase (von links) an ihrem neuen Dienstfahrzeug, einem Audi R8 LMS evo II.
Teamchef Peter Reicher ist Bauunternehmer aus Oberösterreich. Er hat das Rennsportteam Eastalent 2021 gegründet, das seine Werkstatt im vogtländischen Neuensalz hat.
Das Eastalent-Team gewann vor zwei Jahren das 24-Stunden-Rennen von Dubai.
In einer unscheinbaren Halle bei Plauen bereitet sich ein internationales Motorsportteam auf die neue Saison vor – und steht dabei vor einer besonderen Herausforderung.

Das österreichische Eastalent-Motorsportteam hat am Freitag in Neuensalz bei Plauen sein neues Team und die Fahrzeuge für die kommende Saison präsentiert. In einer unscheinbaren Halle eines Gewerbeparks, umgeben von Feldern und einem kleinen Wäldchen, bereitet sich der Rennstall auf den nächsten Schritt seiner noch jungen Geschichte vor.
