Online-Umfrage zum Radverkehr in Plauen läuft nur noch wenige Tage

Die Stadt will von den Bürgern unter anderem wissen, wo neue Rad-Abstellanlagen entstehen sollen.

Wer sich an der Online-Umfrage zum Radverkehr in Plauen beteiligen will, muss sich sputen. Am Sonntag, 13. April, ist Einsendeschluss. Wer mitmacht, kann unter anderem mit darüber entscheiden, wo in der Stadt neue Rad-Abstellanlagen, E-Bike-Ladestationen oder Fahrrad-Reparaturstationen entstehen sollen. Verschiedene Standorte stehen zur Wahl....