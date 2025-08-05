Orgelkonzertwoche in Böhmen - Franken - Vogtland: Nun ist Plauen an der Reihe

Am Mittwoch gibt es ein Konzert in der Stephanuskirche in Oberlosa.

Nach einem fulminanten Start der Konzertwoche an historischen Orgeln im Dreiländereck gibt es in dieser Woche auch ein Konzert in der Stephanuskirche in Oberlosa. Auf der dortigen Orgel, erbaut von Johann Gottlob Trampeli, musiziert am Mittwoch, 6. August, Ivana Mesikova aus Cheb. Beginn ist 19 Uhr. Die Konzertwoche ist in Kooperation des...