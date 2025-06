Ortsjubiläum: Gospelkonzert im vogtländischen Leubnitz

Orange Voices gastiert in der St. Marienkirche in Leubnitz. Das Gospelkonzert gehört zur 725-Jahrfeier.

Im Vorfeld des großen Festwochenendes der 725-Jahrfeier in Leubnitz wird zum Gospelkonzert eingeladen. Mit Schwung und guter Laune singen die Orange Voices am Samstag, 14. Juni, in der Kirche im Ort. Um 17 Uhr ist der Beginn. Die passionierten Freizeitsänger und Freizeitsängerinnen teilen seit dem Jahr 2001 ihre Liebe und Begeisterung für die...