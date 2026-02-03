Ost und West hörten gemeinsam hin: Vogtländer erinnert an legendären Radiosender

In Zeiten der deutschen Teilung verband er die Menschen in Oberfranken und dem Vogtland: Im früheren Grenzgebiet schalteten viele den Berliner Rundfunksender Rias ein. Vor 80 Jahren wurde er gegründet. Aus diesem Anlass gibt es nun ein besonderes Treffen.

Rundfunk im amerikanischen Sektor (Rias): Diesen nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-Militärverwaltung in West-Berlin gegründeten Radiosender haben Ost- wie Westdeutsche trotz der Teilung bis 1989 zusammen gehört. Der Sendeauftrag: den Osten, also Ost-Berlin und am besten auch die gesamte DDR, beschallen. Weil das grenznahe Hof ebenfalls eine...