Osterrummel in Plauen läuft: „So etwas haben wir noch nie erlebt“

Seit Samstag findet in Plauen das Ostervolksfest mit Angeboten für Groß und Klein statt. Eine Familie aus Südamerika, die seit zwei Jahren in Plauen lebt, hat das Fest zum ersten Mal besucht - und ist begeistert.

Die Freude ist ihnen deutlich anzusehen, als sie die Fahrgeschäfte auf dem Ostervolksfest in Plauen nutzten. Winny Heredia, ihre Schwester Laly und Mutter Gabriela haben zum ersten Mal einen Rummel in Plauen besucht. Die Familie stammt aus Venezuela und lebt noch nicht lange in der Spitzenstadt.