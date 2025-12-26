Pachtvertrag unterzeichnet: Alpenverein will in Plauens neuer Supersporthalle hoch hinaus

Auch wenn die Betreiberfrage im neuen Plauener Sportforum zum Jahreswechsel noch nicht in Sack und Tüten ist, eines steht fest: Im dortigen Kletterturm legt der Plauener Alpenverein jetzt los.

Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) kann bei der Inbetriebnahme des neuen Sportforums Vogtland einen weiteren Haken setzen: Kurz vor Weihnachten unterzeichnete er jetzt mit René Morgenstern, 1. Vorsitzender des DAV Plauen-Vogtland, und Schatzmeisterin Kristina Müller den Pachtvertrag für den in der XXL-Sporthalle integrierten Kletterturm.