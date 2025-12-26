MENÜ
  • Pachtvertrag unterzeichnet: Alpenverein will in Plauens neuer Supersporthalle hoch hinaus

Noch ist der Kletterturm im Rohbauzustand. Besucher hatten kürzlich beim Tag der offenen Tür Gelegenheit, den Raum zu besichtigen.
Noch ist der Kletterturm im Rohbauzustand. Besucher hatten kürzlich beim Tag der offenen Tür Gelegenheit, den Raum zu besichtigen.
Noch ist der Kletterturm im Rohbauzustand. Besucher hatten kürzlich beim Tag der offenen Tür Gelegenheit, den Raum zu besichtigen.
Noch ist der Kletterturm im Rohbauzustand. Besucher hatten kürzlich beim Tag der offenen Tür Gelegenheit, den Raum zu besichtigen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Pachtvertrag unterzeichnet: Alpenverein will in Plauens neuer Supersporthalle hoch hinaus
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Auch wenn die Betreiberfrage im neuen Plauener Sportforum zum Jahreswechsel noch nicht in Sack und Tüten ist, eines steht fest: Im dortigen Kletterturm legt der Plauener Alpenverein jetzt los.

Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) kann bei der Inbetriebnahme des neuen Sportforums Vogtland einen weiteren Haken setzen: Kurz vor Weihnachten unterzeichnete er jetzt mit René Morgenstern, 1. Vorsitzender des DAV Plauen-Vogtland, und Schatzmeisterin Kristina Müller den Pachtvertrag für den in der XXL-Sporthalle integrierten Kletterturm.
