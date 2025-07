Parkplatz von Einkaufszentrum im Vogtland bleibt teilweise gesperrt

Warum die Bergung eines BMW mitten am Freitagnachmittag viele Kunden am Wochenendeinkauf hinderte.

Abgeschleppt werden musste ein blauer BMW aus dem Vogtland am Freitagnachmittag vom Kundenparkplatz des Einkaufszentrums Elsterpark an der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen. Wie es auf Nachfrage aus dem Lagezentrum der Polizei in Zwickau heißt, sei aus dem Auto Betriebsmittel ausgelaufen. Einen Unfall habe es zuvor nicht gegeben, vielmehr...