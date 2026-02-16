Parkplatznot am Rande der Plauener Innenstadt: Kann der Topfmarkt das Problem lindern?

Plauen
Anwohner, Beschäftigte und Besucher haben es rund ums Malzhaus schwer, einen Parkplatz zu finden. Nun gibt es eine Idee, wie die Situation verbessert werden kann. Doch im Rathaus herrscht Skepsis.
Besucher des Plauener Malzhauses kennen das Problem. Wer nicht zu Fuß unterwegs ist, hat es mitunter schwer, einen Parkplatz in der Nähe der beliebten Veranstaltungsstätte zu finden. Auch Stadtrat Rico Kusche (Initiative Plauen) machte seine Erfahrungen mit der Stellplatzsuche in diesem Bereich. Sein Geschäft für Raumausstattung an der Ecke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.