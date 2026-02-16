MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Parkplatznot am Rande der Plauener Innenstadt: Kann der Topfmarkt das Problem lindern?

Der Topfmarkt liegt zeitweise in einigen Teilen brach, bietet Platz für parkende Autos.
Der Topfmarkt liegt zeitweise in einigen Teilen brach, bietet Platz für parkende Autos. Bild: Ellen Liebner
Der Topfmarkt liegt zeitweise in einigen Teilen brach, bietet Platz für parkende Autos.
Der Topfmarkt liegt zeitweise in einigen Teilen brach, bietet Platz für parkende Autos. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Parkplatznot am Rande der Plauener Innenstadt: Kann der Topfmarkt das Problem lindern?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anwohner, Beschäftigte und Besucher haben es rund ums Malzhaus schwer, einen Parkplatz zu finden. Nun gibt es eine Idee, wie die Situation verbessert werden kann. Doch im Rathaus herrscht Skepsis.

Besucher des Plauener Malzhauses kennen das Problem. Wer nicht zu Fuß unterwegs ist, hat es mitunter schwer, einen Parkplatz in der Nähe der beliebten Veranstaltungsstätte zu finden. Auch Stadtrat Rico Kusche (Initiative Plauen) machte seine Erfahrungen mit der Stellplatzsuche in diesem Bereich. Sein Geschäft für Raumausstattung an der Ecke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14:51 Uhr
3 min.
Rapperin Katja Krasavice akzeptiert Strafe nach Alkoholfahrt
Über die Strafe für Rapperin Katja Krasavice sollte eigentlich öffentlich verhandelt werden - nun wurde der Termin aufgehoben. (Archivbild)
Gegen eine Geldstrafe wehrte sich Katja Krasavice - nun zieht sie ihren Einspruch zurück. Unklar ist nur noch, wie viel sie bezahlen muss. Wegen einer anderen Sache droht ihr aber weiterhin Ärger.
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
14:54 Uhr
1 min.
Lkw-Unfall sorgt für Vollsperrung auf A4 in Richtung Görlitz
Ein Unfall auf der A4 Richtung Görlitz sorgt für eine Sperrung der Autobahn. (Symbolbild)
Ein Lkw kommt ins Schleudern, kracht in eine Leitplanke und verliert Diesel. Die Autobahn Richtung Görlitz blieb am frühen Morgen mehrere Stunden dicht.
25.01.2026
2 min.
Initiative Plauen: Vereins-Chef gibt seine Funktion auf
Steffen Krebs (rechts) mit Vereinsmitglied Peggy Holzmüller sowie Conny Schmidt vom Spiel-Spaß-Kindertreff. Co-Vorsitzender Rico Kusche (2. von rechts) übernimmt nun.
Führungswechsel beim Gewerbeverein Initiative Plauen: Der langjährige Vorstandsvorsitzende macht Platz für einen Neuanfang. Vorerst gibt es eine neue kommissarische Leitung.
Swen Uhlig
13:00 Uhr
1 min.
Winterliches Plauen: Almhütte und Eisbahn locken
Es wird geheizt in den Almhütten im Winterland.
Im Lichthof des Plauener Rathauses lädt die Almhütte zum Verweilen ein. Glühwein und Köstlichkeiten sorgen für winterliche Stimmung. Noch bis Sonntag lockt das Winterdorf.
Babette Philipp
Mehr Artikel