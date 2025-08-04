Passbilder im Plauener Rathaus wieder möglich: Störung bei Fototerminals behoben

Plauen
Wer Pässe oder Personalausweise neu beantragen will, kann das dazu notwendige Foto nun wieder im Rathaus machen.
Es war nur eine kurze Störung: Noch am Freitag hatte die Plauener Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass ihre Fototerminals für Passbilder im Rathausfoyer wegen einer technischen Störung nicht einsatzbereit sind. Nun funktionieren sie wieder, hieß es am Montag aus der Stadtverwaltung. Die Fototerminals der Bundesdruckerei seien aufgrund...
