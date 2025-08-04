Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Passbilder im Plauener Rathaus wieder möglich: Störung bei Fototerminals behoben

Die Fototerminals im Plauener Rathaus funktionieren wieder.
Die Fototerminals im Plauener Rathaus funktionieren wieder.
Die Fototerminals im Plauener Rathaus funktionieren wieder.
Die Fototerminals im Plauener Rathaus funktionieren wieder.
Plauen
Passbilder im Plauener Rathaus wieder möglich: Störung bei Fototerminals behoben
Wer Pässe oder Personalausweise neu beantragen will, kann das dazu notwendige Foto nun wieder im Rathaus machen.

Es war nur eine kurze Störung: Noch am Freitag hatte die Plauener Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass ihre Fototerminals für Passbilder im Rathausfoyer wegen einer technischen Störung nicht einsatzbereit sind. Nun funktionieren sie wieder, hieß es am Montag aus der Stadtverwaltung. Die Fototerminals der Bundesdruckerei seien aufgrund...
