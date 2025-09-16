Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet

Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.

Plauen.

Schmerzende Knie können den Alltag einschränken – Treppensteigen oder selbst kurze Wege werden zur Belastung. Welche modernen Möglichkeiten zur Behandlung es heute gibt, erklärt Dr. Frank Storl, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, am 24. September um 17 Uhr im Konferenzzentrum des Helios-Vogtlandklinikums in Plauen. Arthrose sei eine der häufigsten chronischen Gelenkerkrankungen im Alter, sagt Kliniksprecherin Katharina Kurzweg. Wenn konservative Therapien nicht mehr ausreichen, könne ein künstliches Kniegelenk die Beweglichkeit und Lebensqualität verbessern. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen schonende OP-Techniken, die für weniger Schmerzen und schnellere Genesung sorgen sollen. (nütz)