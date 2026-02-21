MENÜ
  • Pausaer Freibad vor dem Neustart: Was nach der Sanierung alles neu sein wird

In den vergangenen zwei Jahren blieb das Pausaer Freibad wegen der Sanierung geschlossen.
In den vergangenen zwei Jahren blieb das Pausaer Freibad wegen der Sanierung geschlossen. Bild: Simone Zeh
In den vergangenen zwei Jahren blieb das Pausaer Freibad wegen der Sanierung geschlossen.
In den vergangenen zwei Jahren blieb das Pausaer Freibad wegen der Sanierung geschlossen. Bild: Simone Zeh
Plauen
Pausaer Freibad vor dem Neustart: Was nach der Sanierung alles neu sein wird
Von Simone Zeh
Gut drei Monate bleiben bis zum Saisonstart am Butterberg noch Zeit. Zwei Jahre lang war das Freibad saniert worden. Nun laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung.

Die Sanierung des Freibades am Butterberg in Pausa ist so gut wie abgeschlossen. Als Termin der Wiedereröffnung wird der 1. Juni angepeilt. Traditionell startet in Pausa am Internationalen Kindertag das kommunal betriebene Freibad in die neue Saison.
