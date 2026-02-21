Pausaer Freibad vor dem Neustart: Was nach der Sanierung alles neu sein wird

Plauen
Gut drei Monate bleiben bis zum Saisonstart am Butterberg noch Zeit. Zwei Jahre lang war das Freibad saniert worden. Nun laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung.
Die Sanierung des Freibades am Butterberg in Pausa ist so gut wie abgeschlossen. Als Termin der Wiedereröffnung wird der 1. Juni angepeilt. Traditionell startet in Pausa am Internationalen Kindertag das kommunal betriebene Freibad in die neue Saison.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.