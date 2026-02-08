MENÜ
  Pausaer Heimatverein ist mit einem vollen Programmkalender und einem großen Vorhaben ins Jahr 2026 gestartet

Katrin Löwe im Malzhof mit Garten. Im Hintergrund der Malzkeller.
Katrin Löwe im Malzhof mit Garten. Im Hintergrund der Malzkeller. Bild: Simone Zeh
Das Pausaer Heimateck ist das Domizil des Vereins. Dort finden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Veranstaltungen statt.
Das Pausaer Heimateck ist das Domizil des Vereins. Dort finden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Veranstaltungen statt. Bild: Simone Zeh
Der Gesangverein 1826 Pausa bei einem Auftritt. In diesem Jahr ist eine Ausstellung zum 200-jährigen Bestehen geplant.
Der Gesangverein 1826 Pausa bei einem Auftritt. In diesem Jahr ist eine Ausstellung zum 200-jährigen Bestehen geplant. Bild: Simone Zeh
Plauen
Pausaer Heimatverein ist mit einem vollen Programmkalender und einem großen Vorhaben ins Jahr 2026 gestartet
Von Simone Zeh
Dass es in ihrer Stadt Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, einen Weinabend und ein Open Air gibt, verdanken die Pausaer dem Heimatverein. Damit das auch in Zukunft so bleibt, braucht er nun selbst Unterstützung.

Katrin Löwe, Vorsitzende des Pausaer Heimatvereins, ist zufrieden. „Wir haben ein schönes Jahresprogramm“, sagt sie. 110 Mitglieder unterstützen den Verein und tragen dazu bei, dass in Pausa so einiges an Kultur los ist. In diesem Jahr soll aber auch investiert werden.
Mehr Artikel