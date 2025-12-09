Pauschale Zuschüsse für Jugendarbeit in Plauener Vereinen auf dem Prüfstand

Künftig wird es für Plauener Vereine nicht mehr automatisch elf Euro pro Jahr für Kinder und Jugendliche geben. Was sich ab Januar ändern soll.

Für Verbände und Vereine in der Stadt Plauen, die mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 27 Jahren arbeiten, gilt ab Januar eine neue Förderrichtlinie. Der bisherige Leitfaden stammt aus dem Jahr 2010. Er sei in Teilen veraltet, heißt es aus dem Rathaus.