Penny-Markt in der Plauener Südvorstadt: Wann schließt die Filiale, wann öffnet die neue?

Planungen für Abriss und Neubau des Marktgebäudes an der Plauener Leibnizstraße gibt es bereits seit längerer Zeit. Jetzt steht fest, wann die Arbeiten beginnen und wie lange sie dauern.

Seit 2022 planen das Institut für Immobilien-Consulting (IIC) als Projektentwickler und die Plauener Stadtverwaltung die Neuausrichtung des Nahversorgungszentrums rund um den Penny-Markt an der Leibnizstraße. Im Frühjahr 2024 hatte der Projektentwickler die Pläne erstmals im Stadtrat vorgestellt: Das in die Jahre gekommene Gebäude soll...