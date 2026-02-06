Pfaffengut in Plauen plant Zukunft: Im Naturschutzzentrum kann jeder mitwirken

Die Zukunftswerkstatt im Pfaffengut verspricht spannende Einblicke in Umweltbildung und Naturschutz. Welche Entwicklungen sollen angestrebt werden?

Das Pfaffengut Plauen hat sich zu einer wichtigen Umweltbildungseinrichtung und Naturschutzstation entwickelt. Eine Zukunftswerkstatt soll die nächsten Schritte bestimmen. Für Samstag, 7. Februar, ab 10 Uhr sind alle Interessierten in den dortigen Pferdestall eingeladen. Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer haben in den vergangenen Jahren...