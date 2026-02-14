Pflegeeltern im Vogtland wollen sich vernetzen

Plauen
Vier Sprecher wurden von einer Pflegeeltern-Initiative in Reuth gewählt. Wer sie sind, was sie planen und erreichen wollen.
Pflegeeltern aus dem Vogtlandkreis wollen sich künftig stärker vernetzen und Erfahrungen austauschen. Darauf haben sich Vertreter von etwa 25 Pflegefamilien bei einem Treffen unter dem Dach der Kirchgemeinde Reuth verständigt. Während ihre Kinder und Pflegekinder auf dem Abenteuerspielplatz im Pfarrgarten spielten, gründeten sie unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.