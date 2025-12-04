Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Philip Schlaffer steckte einst tief im rechten Drogenmilieu - nun klärt er Schüler, Eltern und Lehrer im Plauener Rathaus auf

Philip Schlaffer bei einem Vortrag im November 2023 in der Hufeland-Oberschule.
Philip Schlaffer bei einem Vortrag im November 2023 in der Hufeland-Oberschule. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Philip Schlaffer bei einem Vortrag im November 2023 in der Hufeland-Oberschule.
Philip Schlaffer bei einem Vortrag im November 2023 in der Hufeland-Oberschule. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Philip Schlaffer steckte einst tief im rechten Drogenmilieu - nun klärt er Schüler, Eltern und Lehrer im Plauener Rathaus auf
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Früher war er ein gewalttätiger Neonazi. Heute engagiert sich der Norddeutsche gegen Extremismus. In der Stadt Plauen ist der Aussteiger nicht unbekannt.

Der Autor und früher bekennende Neonazi Philip Schlaffer (47) spricht am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im Plauener Ratssaal über seine Erfahrungen in der rechtsextremen Szene. Der Norddeutsche war ehemals Chef der „Kameradschaft Werwölfe Wismar“ und engagiert sich heute gegen jeglichen Extremismus, gegen Gewalt und Hass. Organisiert haben die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
4 min.
Pilotprojekt für Migranten startet an Plauener Schule: „Frustration und Perspektivlosigkeit können wir entgegenwirken“
Hufeland-Schulleiterin Marlen Michel hat ein junges Team an ihrer Seite, unter anderem ihren Stellvertreter Nico Seifert.
Viele junge Migranten besuchen die Plauener Hufelandschule. Doch nicht jeder schafft den Schulabschluss. Was tun? Die Schulleiterin will jetzt etwas Neues ausprobieren.
Sabine Schott
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
28.11.2025
4 min.
Diskussion entbrannt: Können Lehrer bei Schulausflügen zur neuen Plauener Eisbahn ein Problem bekommen?
Nach der Eröffnung der Plauener Eisbahn (Foto) wollen nun auch zahlreiche Schulklassen die Gelegenheit nutzen, aufs Eis zu gehen.
Eislaufen wird für Schulen durch die neue Eisbahn immer attraktiver. Die Verbindung von Sport und Weihnachtsmarktbesuch begeistert Lehrer und Schüler. Doch es mehren sich Bedenken. Nicht ohne Grund.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel