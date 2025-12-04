Philip Schlaffer steckte einst tief im rechten Drogenmilieu - nun klärt er Schüler, Eltern und Lehrer im Plauener Rathaus auf

Plauen
Früher war er ein gewalttätiger Neonazi. Heute engagiert sich der Norddeutsche gegen Extremismus. In der Stadt Plauen ist der Aussteiger nicht unbekannt.
Der Autor und früher bekennende Neonazi Philip Schlaffer (47) spricht am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im Plauener Ratssaal über seine Erfahrungen in der rechtsextremen Szene. Der Norddeutsche war ehemals Chef der „Kameradschaft Werwölfe Wismar“ und engagiert sich heute gegen jeglichen Extremismus, gegen Gewalt und Hass. Organisiert haben die...
