Pilotprojekt für Migranten startet an Plauener Schule: „Frustration und Perspektivlosigkeit können wir entgegenwirken“

Plauen
Viele junge Migranten besuchen die Plauener Hufelandschule. Doch nicht jeder schafft den Schulabschluss. Was tun? Die Schulleiterin will jetzt etwas Neues ausprobieren.
Das hatte Marlen Michel bei allem Optimismus nicht erwartet, als sie dem sächsischen Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) jüngst eine Idee vorstellte: Sie konnte den Politiker aus Dresden nicht nur für ihr Vorhaben begeistern – sondern seiner Behörde auch gleich noch 50.000 Euro für ein Pilotprojekt entlocken.
