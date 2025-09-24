Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Pilotprojekt für Migranten startet an Plauener Schule: „Frustration und Perspektivlosigkeit können wir entgegenwirken“

Hufeland-Schulleiterin Marlen Michel hat ein junges Team an ihrer Seite, unter anderem ihren Stellvertreter Nico Seifert.
Hufeland-Schulleiterin Marlen Michel hat ein junges Team an ihrer Seite, unter anderem ihren Stellvertreter Nico Seifert.
Pilotprojekt für Migranten startet an Plauener Schule: „Frustration und Perspektivlosigkeit können wir entgegenwirken"
Redakteur
Von Sabine Schott
Viele junge Migranten besuchen die Plauener Hufelandschule. Doch nicht jeder schafft den Schulabschluss. Was tun? Die Schulleiterin will jetzt etwas Neues ausprobieren.

Das hatte Marlen Michel bei allem Optimismus nicht erwartet, als sie dem sächsischen Bildungsminister Conrad Clemens (CDU) jüngst eine Idee vorstellte: Sie konnte den Politiker aus Dresden nicht nur für ihr Vorhaben begeistern – sondern seiner Behörde auch gleich noch 50.000 Euro für ein Pilotprojekt entlocken.
