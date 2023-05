Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Plauen.

Mit schweren Verletzungen musste am Samstagnachmittag in Plauen ein 14-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge war von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 38-Jähriger gegen 16 Uhr mit einem VW-Bus von einer Grundstücksausfahrt auf die Röntgenstraße. Beim Überqueren des Gehweges übersah er dabei den Radfahrer, der dort in der falschen Richtung Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro. (bju)