Pkw kollidiert in Plauen mit Straßenbahn: Kleinkind verletzt

Hoher Sachschaden (rund 25.000 Euro) ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Mittwochnachmittag in Plauen entstanden. Laut Polizei befuhr eine 69-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw die August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Albertplatz. Sie wollte nach links in die Kaiserstraße abbiegen und fuhr bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich...