Regionale Nachrichten und News
  • Platz für neue Eigenheime: Wie ein Dorf im Vogtland für einen kleinen Bauboom sorgen will

Uwe Riedel und Bauamtsleiter Karsten Steudel (rechts) im Gespräch mit den Investoren.
Uwe Riedel und Bauamtsleiter Karsten Steudel (rechts) im Gespräch mit den Investoren. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Platz für neue Eigenheime: Wie ein Dorf im Vogtland für einen kleinen Bauboom sorgen will
Von Thomas Voigt
Die Häuslebauer können in Theuma jetzt loslegen. Die gute Nachricht: Es gibt noch freie Baugrundstücke.

Der Traum vom Eigenheim kann in Theuma Wirklichkeit werden. Bei der erschlossenen Fläche handelt es sich um das Bebauungsgebiet an der Oelsnitzer Straße in südlicher Richtung. Es geht um insgesamt zwölf Baugrundstücke. Laut dem Zwickauer Investor Thomas Langer von der Arvest Grundbesitz GmbH stehe davon noch die Hälfte zum Verkauf. Jetzt...
