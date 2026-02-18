MENÜ
Polizei und Rettungswagen eilten zu einem Unfall in Plauen.
Polizei und Rettungswagen eilten zu einem Unfall in Plauen.
Plauen
Plauen: 68-jährige Fußgängerin verletzt
Von Lutz Kirchner
Eine Fußgängerin wurde in Plauen bei einem Unfall verletzt. Eine Autofahrerin hatte die Frau beim Abbiegen erfasst. Die Polizei schildert den Hergang.

Eine 68-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Plauen verletzt worden. Das berichtete die Polizei. Eine 66 Jahre alte Kia-Fahrerin bog am Dienstag, 17. Februar, gegen 9.40 Uhr von der Stauffenbergstraße nach links auf die Pestalozzistraße ab. Dabei stieß der Wagen mit der Frau zusammen, die gerade die Pestalozzistraße...
