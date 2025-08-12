Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Laut Polizei wurde die 77-Jährige leicht verletzt. Bild: Symbolbild: David Inderlied/dpa
Laut Polizei wurde die 77-Jährige leicht verletzt. Bild: Symbolbild: David Inderlied/dpa
Plauen
Plauen: 77-Jährige stürzt beim Überholen mit Moped
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Die Frau wollte auf der Neundorfer Straße einen Pkw überholen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Plauen.

Eine 77-jährige Mopedfahrerin ist am Montag in der Neundorfer Vorstadt von Plauen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie Enrico Liebold von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, war die Frau am Montagvormittag auf der Neundorfer Straße in Richtung Gabelsberger Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Haltestelle Grüner Kranz habe sie gegen 10 Uhr vorgehabt, einen Pkw zu überholen, berichtet der Polizeisprecher weiter. Bei dem Überholmanöver sei die 77-Jährige jedoch mit ihrem Moped im Gleisbereich zum Sturz gekommen und habe sich in der Folge leichte Verletzungen zugezogen. An ihrem Moped ist nach Auskunft von Enrico Liebold lediglich geringer Sachschaden entstanden. (mib)

