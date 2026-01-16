„Plauen“-Airbus transportierte voriges Jahr 220.000 Passagiere

Das Patenflugzeug der Stadt hat 2025 rund 910.000 Kilometer zurückgelegt.

Der Lufthansa-Airbus, der auf den Namen „Plauen“ getauft ist, hat im vergangenen Jahr 910.000 Kilometer zurückgelegt. Darüber hat die Stadtverwaltung Plauen informiert. Rund 220.000 Passagiere wurden mit dem Flieger transportiert. Am Donnerstag war die Maschine beispielsweise von München nach Paris unterwegs.