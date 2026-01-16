MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Airbus der Lufthansa mit dem Namen „Plauen“.
Der Airbus der Lufthansa mit dem Namen „Plauen“. Bild: Alex Tino Friedel/ATF
Der Airbus der Lufthansa mit dem Namen „Plauen“.
Der Airbus der Lufthansa mit dem Namen „Plauen“. Bild: Alex Tino Friedel/ATF
Plauen
„Plauen“-Airbus transportierte voriges Jahr 220.000 Passagiere
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Patenflugzeug der Stadt hat 2025 rund 910.000 Kilometer zurückgelegt.

Der Lufthansa-Airbus, der auf den Namen „Plauen“ getauft ist, hat im vergangenen Jahr 910.000 Kilometer zurückgelegt. Darüber hat die Stadtverwaltung Plauen informiert. Rund 220.000 Passagiere wurden mit dem Flieger transportiert. Am Donnerstag war die Maschine beispielsweise von München nach Paris unterwegs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
Hoffnung auf Sportmilliarde des Bundes: Stadt Plauen plant drei Großinvestitionen in bestehende Sportstätten
Die Stadt Plauen will das Vogtlandstadion zukunftsfähig machen und plant dort größere Investitionen.
Die Bewerbungsunterlagen für das neue Bundesförderprogramm sind auf dem Weg. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf hat jetzt erstmals darüber informiert, was die Stadt mit dem erhofften Geld vorhat.
Bernd Jubelt
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
16:30 Uhr
3 min.
Kostenexplosion bei der Pflege von Grünanlagen: Plauen denkt über Rückkehr des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat nach
Kurz mit Glyphosat besprüht – schon welkt das Unkraut. Doch das Gift ist umstritten.
Für die Grünpflege muss die Stadt Plauen immer mehr Geld ausgeben. Mindestlohn, Inflation und CO2-Besteuerung sorgen für steigende Kosten. Nun soll gespart werden. Die Diskussion ist eröffnet.
Bernd Jubelt
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel