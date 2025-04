Plauen-Besucher können nach Abstecher zum Europäischen Bauernmarkt noch etwas anderes erkunden

Dieses Angebot sollten sich Besucher der Stadt am Dienstag nicht entgehen lassen.

Für Besucher des Europäischen Bauernmarktes, die nach dem Schlemmen und Genießen noch die Stadt Plauen erkunden wollen, bietet die Tourist-Information am Dienstag um 14 Uhr eine Rathausturmführung und um 15 Uhr eine Altstadtführung an. Letztere führt mit Anekdoten aus Geschichte und Gegenwart in 90 Minuten durch die charmante Altstadt...