  • „Plauen bewegt erleben“: Pilates und Power-Walking an ungewöhnlichen Orten

Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Plauen bewegt erleben“: Pilates und Power-Walking an ungewöhnlichen Orten
Von Ellen Liebner
Die diesjährigen Angebote in der Veranstaltungsreihe des Dachverbandes Stadtmarketing kommen an. Am Ende profitieren nicht nur die Teilnehmer.

„Plauen bewegt erleben“ - das kann man derzeit an ungewöhnlichen Orten. Und die Nachfrage nach den Angeboten ist groß. So waren 30 Plätze für einen Pilateskurs mit Trainerin Catharina Schubert in der „Fabrik der Fäden“ innerhalb von zwei Stunden nach Freischaltung des Angebots voll belegt. Nach einem Nordic-Walking-Rundlauf an diesem...
