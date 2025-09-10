Plauen bewirbt sich um Ausrichtung des Tages der Sachsen 2027

Kurz nach der Sternquell-Wiesn hat der Stadtrat grünes Licht gegeben für die Bewerbung um die Austragung des größten Volksfestes in Sachsen. Damit könnte es 2027 in Plauen zu einer Mega-Fete kommen.

Die Stadt Plauen wird sich um die Austragung des Tages der Sachsen im Jahr 2027 bewerben. Der Stadtrat hat am Dienstagabend mit deutlicher Mehrheit von 26 Ja-Stimmen bei 12 Nein-Stimmen für die Austragung des größten Volksfestes im Freistaat gestimmt. Dafür stimmten Vertreter der Fraktionen von CDU, SPD/Initiative, Bürgerliste, BSW sowie...