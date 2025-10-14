Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauen bietet wieder die kostenlose Laubabholung von Straßenbäumen an

Laub fällt zu Boden. In Plauen kann es von Straßenbäumen kostenlos entsorgt werden. Bild: Thomas Warnack/dpa
Laub fällt zu Boden. In Plauen kann es von Straßenbäumen kostenlos entsorgt werden. Bild: Thomas Warnack/dpa
Plauen
Plauen bietet wieder die kostenlose Laubabholung von Straßenbäumen an
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Nächsten Montag geht es los. Was Anlieger beachten müssen, wo die Anmeldung fürs Abholen erfolgt und welches Laub Betroffene selbst entsorgen müssen.

Viele Bäume zeigen derzeit ihr buntes Laub. Doch man kann zuschauen, wie es mehr und mehr zu Boden fällt. Höchste Zeit für die Stadt Plauen, die kostenlose Abholung von Laub städtischer Straßenbäume im öffentlichen Verkehrsraum zu starten. Am Montag, 20. Oktober, geht es los. Bis Ende der 51. Kalenderwoche (19. Dezember) wird dieser...
