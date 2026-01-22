MENÜ
Auf dem Hauptfriedhof wird der Opfer des Nazi-Regimes gedacht.
Auf dem Hauptfriedhof wird der Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauen erinnert an Opfer des Nationalsozialismus
Von Farhard Salmanian
Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaustes wird erneut begangen. In Plauen wird eine Veranstaltung organisiert. Was geplant ist.

In Plauen findet am Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, am 27. Januar, um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof eine stille Kranzniederlegung statt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Steffen Zenner werde an der Gedenkstätte den Kranz niederlegen. Auch Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, der Opfer...
