Plauen erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaustes wird erneut begangen. In Plauen wird eine Veranstaltung organisiert. Was geplant ist.

In Plauen findet am Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, am 27. Januar, um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof eine stille Kranzniederlegung statt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Steffen Zenner werde an der Gedenkstätte den Kranz niederlegen. Auch Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, der Opfer...