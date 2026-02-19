MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen des Neubaus der Neuen Elsterbrücke ist der Bereich derzeit eine Baustelle.
Wegen des Neubaus der Neuen Elsterbrücke ist der Bereich derzeit eine Baustelle. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wegen des Neubaus der Neuen Elsterbrücke ist der Bereich derzeit eine Baustelle.
Wegen des Neubaus der Neuen Elsterbrücke ist der Bereich derzeit eine Baustelle. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauen: Erneut landet Auto im Gleisbereich
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unfälle mit Fahrzeugen im Gleisbett der Straßenbahn häufen sich in Plauen. Am Mittwochnachmittag war es wieder mal soweit.

Ein Auto auf Abwegen hat am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz in Plauen geführt. Wie die Beamten mitteilten, war gegen 17 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Neuen Elsterbrücke auf den Grünstreifen zwischen Straßenbahngleis und Fahrbahn geraten. Wegen des aufgeweichten Bodens kam der Pkw nicht mehr aus eigener Kraft auf die Straße zurück und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
07.02.2026
1 min.
Tesla landet in Plauen im Gleisbett
Der Tesla kam von der Reichenbacher Straße ab und landete im Gleisbett.
Ein Unfall auf der Reichenbacher Straße hat am Samstag für eine Stunde den Straßenbahnverkehr in Richtung Reusa blockiert.
Swen Uhlig
05.02.2026
1 min.
Falschfahrer bleibt in Plauen auf Straßenbahngleisen hängen
Die Neue Elsterbrücke in Plauen ist stadteinwärts noch Baustelle.
Am Donnerstagvormittag musste der Straßenbahnverkehr zwischen Elsterbrücke und Tunnel unterbrochen werden, weil ein Auto sich festgefahren hatte. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
08:08 Uhr
1 min.
Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt
Mit der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 2024 löste Yoon eine schwere Staatskrise aus. (Archivfoto)
Für die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 ist der damalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das zentrale Bezirksgericht in der Hauptstadt...
08:06 Uhr
1 min.
Lkw kracht im Vogtland gegen Baum – Fahrer verletzt
Die Polizei musste einen Lkw-Unfall auf der B 169 nahe Falkenstein aufnehmen.
Nahe Falkenstein ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Bergung des Lkw dauerte mehrere Stunden.
Swen Uhlig
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
Mehr Artikel