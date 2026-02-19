Plauen: Erneut landet Auto im Gleisbereich

Plauen
Unfälle mit Fahrzeugen im Gleisbett der Straßenbahn häufen sich in Plauen. Am Mittwochnachmittag war es wieder mal soweit.
Ein Auto auf Abwegen hat am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz in Plauen geführt. Wie die Beamten mitteilten, war gegen 17 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Neuen Elsterbrücke auf den Grünstreifen zwischen Straßenbahngleis und Fahrbahn geraten. Wegen des aufgeweichten Bodens kam der Pkw nicht mehr aus eigener Kraft auf die Straße zurück und...
