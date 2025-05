Plauen: Gegenstände aus Auto gestohlen

Die Polizei gibt in dem Zusammenhang noch einmal Hinweise an Fahrzeugführer.

Plauen.

Unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit zwischen 15.45 und 17 Uhr aus einem Ford Fiesta, der an der Straße Alter Teich auf Höhe des Hausgrundstücks 7 in Plauen geparkt war, Wertgegenstände im Wert von knapp 400 Euro entwendet. Am Fahrzeug selbst entstand kein Sachschaden, sagte Enrico Liebold von der zuständigen Polizeidirektion. Allerdings nutzt er diesen Fall, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass man stets darauf achten sollte, dass das Fahrzeug bei Verlassen verschlossen ist und somit ein Hineingelangen Unberechtigter erschwert wird. Außerdem werden Zeugen gesucht, die im konkreten Fall Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich im Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 melden. (jarn)