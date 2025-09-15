Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauen: Kind wird beim Aussteigen aus der Straßenbahn von Auto erfasst

Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind.
Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind. Bild: Ellen Liebner
Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind.
Weil er eine rote Ampel missachtete, touchierte ein Autofahrer in Plauen am Montag ein Kind. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen: Kind wird beim Aussteigen aus der Straßenbahn von Auto erfasst
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein neunjähriges Mädchen ist in Plauen von einem Auto erfasst worden. Was bislang zu dem Unfall bekannt ist.

Am Montagnachmittag ist in Plauen ein Kind bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, stieg das neunjährige Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge auf der Pausaer Straße an der Haltestelle Wartburgplatz aus der Straßenbahn. Als das Kind gegen 15.40 Uhr die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf B 173 nahe Plauen - Polizei nimmt Ermittlungen auf
Wegen eines Unfalls war die Anschlussstelle Plauen-Ost der A 72 teilweise vorübergehend gesperrt.
Zwei Fahrzeuge stießen am frühen Donnerstagnachmittag auf der B 173 an der Abzweigung zur A 72 zusammen. Mindestens zwei Personen wurden schwer verletzt. Infolge der Sperrung ereignete sich ein weiterer Unfall.
Claudia Bodenschatz
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
11:55 Uhr
4 min.
Was ein Fahrlehrer an einer neugebauten Kreuzung in Plauen bemängelt
Fahrlehrer Michael Marscheider auf der Hofer Straße nahe der neuen Kreuzung Turnstraße/Rinnelberg. Die vorgezogene Haltelinie könne zu Unfällen führen, sagt er.
Der Knoten Hofer Straße/Turnstraße/Rinnelberg ist vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben worden. Nun gibt es Kritik wegen der Beschilderung und der Straßenmarkierung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel