Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fernwärmetrasse in Plauen: Wie teuer wird der Ausbau des Netzes für die Kommunen?
Fernwärmetrasse in Plauen: Wie teuer wird der Ausbau des Netzes für die Kommunen? Bild: Ellen Liebner
Fernwärmetrasse in Plauen: Wie teuer wird der Ausbau des Netzes für die Kommunen?
Fernwärmetrasse in Plauen: Wie teuer wird der Ausbau des Netzes für die Kommunen? Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen legt umstrittene Wärmeplanung vor
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Künftig will die Kommune beim Heizen vor allem auf Fernwärme setzen. Wie die Pläne umgesetzt werden sollen, ist derzeit allerdings noch unklar.

Wie soll in der Stadt Plauen zukünftig geheizt werden? Spätestens seit Billigung des sogenannten Gebäudeenergiegesetzes erhitzen sich an dieser Frage die Gemüter. Laut Gesetz müssen alle Städte und Gemeinden in Deutschland eine kommunale Wärmeplanung vorlegen - die Stadt Plauen hat ihr Konzept nun vorgestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
26.09.2025
1 min.
Plauen verlängert Steuervorteil für Hausbesitzer in bestimmtem Stadtgebiet
Östliche Bahnhofsvorstadt in Plauen: Status als Sanierungsgebiet wird verlängert
Die Kommune will das Sanierungsgebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt“ bis 2028 verlängern. Wer dort ein Gebäude sein Eigen nennt, kann davon profitieren.
Swen Uhlig
02.10.2025
2 min.
Millionen-Förderscheck für Plauen
Stadtteil Haselbrunn mit Markuskirche aus der Vogelperspektive: Mehrere Projekte sollen mit den Millionen vom Freistaat umgesetzt werden.
Die Kommune profitiert vom Städtebau-Förderprogramm des Landes und will damit mehrere Sanierungsprojekte im Stadtteil Haselbrunn umsetzen.
Swen Uhlig
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel