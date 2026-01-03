MENÜ
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Plauen
Plauen: Mann wird vom eigenen Auto eingeklemmt und schwer verletzt
Von Claudia Bodenschatz
Nachdem sein Fahrzeug unkontrolliert losgerollt war, musste der 62-Jährige schließlich ins Krankenhaus gebracht werden

Bei einem Unfall in Plauen ist ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizeidirektion Zwickau ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen auf einem Grundstück an der Straße Zum Kalten Frosch. Der Mann hatte dort kurz vor 7 Uhr sein Fahrzeug gestartet, um es von Schnee und Eis zu befreien. Als er ausstieg, setzte sich der...
