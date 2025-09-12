Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bleibt die nächsten Jahre geöffnet: Kita „Kemmlerzwerge“ in Oberlosa. Bild: Ellen Liebner
Bleibt die nächsten Jahre geöffnet: Kita „Kemmlerzwerge“ in Oberlosa. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen: Mietvertrag für Kita „Kemmlerzwerge“ verlängert
Von Jakob Nützler
Die Zukunft der Kita in Plauen Oberlosa ist für die nächsten Jahre gesichert. Untergebracht sind auch Kinder aus einer kürzlich geschlossenen Kita.

Eigentlich war der Mietvertrag bis Ende 2025 befristet. Doch nun ist die Zukunft der Kita „Kemmlerzwerge“ im Plauener Ortsteil Oberlosa erst mal gesichert, teilt die Stadt Plauen mit. Der Finanzausschuss stimmte der Verlängerung des Mietvertrags für die Räume in der Plauenschen Straße 40 um fünf Jahre zu, bis Ende 2030. Die Einrichtung...
