Plauen peppt Werbung fürs Spitzenfest auf

Plauen
Neue Farben, neues Logo: Die Stadtverwaltung hat jetzt die neue einheitliche Spitzenfest-Optik vorgestellt.
In diesem Jahr steht das Plauener Spitzenfest unter dem Motto „Wir feiern, was uns verbindet“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden dazu Werbeplakate, Banner und Flyer in neuer Optik erstrahlen. Dank Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ habe die Stadt zusammen mit dem Dachverband...
