Plauen plant zwei Einkaufssonntage im Advent

Für den Handel ist die Vorweihnachtszeit die wichtigste Saison im Geschäftsjahr. In Plauen soll es in diesem Jahr in der Adventsszeit zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Die Verwaltung will den Betreibern und Inhabern sowohl am ersten Advent am 3. Dezember als auch am dritten Advent am 17. Dezember die Möglichkeit geben, ihre Läden und Geschäfte...