Plauen rüstet sich für den Winter: 2500 Tonnen Salz und klare Prioritäten

Die Stadt Plauen ist bereit für die kalte Jahreszeit. Erste Schneezäune werden aufgestellt. In welcher Reihenfolge werden Straßen bei starkem Schneefall beräumt?

Haben sie schon Ihre Winterreifen aufgezogen? Der städtische Winterdienst ist jedenfalls startklar für Schnee und Eis. Die Stadt Plauen hat laut eigenen Angaben umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um die Straßen in den kommenden Monaten befahrbar zu halten. Insgesamt, sagt eine Sprecherin der Verwaltung, lagern 2500 Tonnen Streusalz in den...