Plauen schickt 4000 Briefe an Mieter: Wer nicht antwortet, muss mit Bußgeld rechnen

Die Stadt ist verpflichtet, einen qualifizierten Mietspiegel zu erarbeiten und bittet um Unterstützung. Warum die Statistikstelle das Ausfüllen eines Online-Formulars empfiehlt.

Jetzt wird es ernst mit einem qualifizierten Mietspiegel, der Mietern und Vermietern in Plauen eine Vergleichsbasis schaffen soll. Ab Montag gehen 4000 Briefe der Stadt an zufällig ausgewählte Mieter. Darin werden sie gebeten, sich an dem Verfahren zu beteiligen.