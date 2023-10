Plauen: Seniorin aus Wohnung gerettet

Eine besorgte Nachbarin meldete sich bei der Polizei - und rettete einer betagten Frau damit vermutlich das Leben.

In der Plauener Ostvorstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz von Rettungskräften und Feuerwehr gekommen: Weil sie schon seit einigen Wochen nichts von ihrer Nachbarin gehört hatte und zudem deren Briefkasten prallgefüllt war, hatte sich eine 42-jährige Plauenerin an die Polizei gewandt. Beamte des Polizeireviers Plauen fuhren...