Plauen setzt auf Grün: Neue Beete und Bänke in der Bahnhofstraße fertiggestellt

Plauen
Die Neugestaltung eines Abschnitts der Fußgängerzone ist abgeschlossen. Drei neue Bänke und acht Beete ersetzen die alten Waschbeton-Rabatten. Was wurde gepflanzt?
In der Plauener Fußgängerzone Bahnhofstraße ist die Neugestaltung von Bänken und Pflanzbeeten vor dem Kaufhaus Müller abgeschlossen. An Stelle der in die Jahre gekommenen abgestuften Waschbeton-Rabatten sind drei Bänke und acht Pflanzbeete neu entstanden.
