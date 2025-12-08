Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bahnhofstraße wurde neu gestaltet. Bild: Ellen Liebner
Die Bahnhofstraße wurde neu gestaltet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen setzt auf Grün: Neue Beete und Bänke in der Bahnhofstraße fertiggestellt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neugestaltung eines Abschnitts der Fußgängerzone ist abgeschlossen. Drei neue Bänke und acht Beete ersetzen die alten Waschbeton-Rabatten. Was wurde gepflanzt?

In der Plauener Fußgängerzone Bahnhofstraße ist die Neugestaltung von Bänken und Pflanzbeeten vor dem Kaufhaus Müller abgeschlossen. An Stelle der in die Jahre gekommenen abgestuften Waschbeton-Rabatten sind drei Bänke und acht Pflanzbeete neu entstanden.
11.09.2025
1 min.
Bauarbeiten in Plauen gehen weiter: Hier ist ab Montag bis Ende Oktober kein Durchkommen
Schon jetzt werden am Areal Bahnhofstraße/Rädelstraße die Pflasterflächen bearbeitet.
Im Zuge der Bauarbeiten am Areal Bahnhofstraße/Rädelstraße kommt es in Plauen ab Montag zu einer Sperrung. Vorerst kommen nur Fußgänger durch.
Jakob Nützler
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
01.12.2025
1 min.
Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer
Der Zeichner und Karikaturist Erich Ohser an seinem Schreibtisch.
Die neue Veranstaltungsreihe wendet sich an Familien mit Kindern. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
