Plauen: Straßenbahngleis bringt Fahrradfahrer zu Fall

Am Rinnelberg in Plauen ist ein 71-Jähriger mit seinem Rad gestürzt. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein Fahrradfahrer ist auf der Hofer Straße in Plauen mit seinem Rad in Schienen der Straßenbahn geraten und gestürzt. Das teilt die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage mit. Der 71-jährige war am Donnerstagnachmittag auf der Hofer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er in Höhe Rinnelberg in die Schienenspur geriet. Der Radfahrer...