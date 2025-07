Plauen: Transporterfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Fußgänger, der durch die Fußgängerzone lief, leicht verletzt.

Plauen.

Auf dem Schloßberg in Plauen ist am Donnerstag ein Fußgänger leicht verletzt worden, als er von einem Transporter angefahren wurde. Nach Polizeiangaben war der 53-Jährige in der dortigen Fußgängerzone unterwegs, als er gegen 11.30 Uhr zwischen Stresemannstraße und Krausenstraße mit einem Fiat-Transporter zusammenstieß, der die Bahnhofstraße in Richtung Albertplatz entlangfuhr. Der 57-jährige Transporterfahrer habe sich nach einem kurzen verbalen Austausch pflichtwidrig vom Unfallort entfernt, konnte aber wenig später von Polizisten gestoppt werden. Der Deutsche müsse sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten, teilte die Polizei mit. (mib)